venerdì 12 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Natisone, 300mila euro di spese legali. Raccolta fondi per aiutare tre...
Accoltellamento a Udine, una perizia sulle ferite di Gabriele Dusso
Delitto di Gemona, spunta una confessione di Mailyn registrata al cellulare
Legno Servizi festeggia i suoi primi 30 anni e inaugura la...
Vendemmia nei Colli Orientali, se il meteo sarà clemente sarà un’eccellente...
Primo semestre, aumento record dell’occupazione in Fvg nell’industria, mentre crolla nelle...
Forte adesione allo sciopero dei lavoratori della vigilanza privata
Delegazione di Confindustria Salerno in visita a Monfalcone da Nidec Conversion
Fedriga, sburocratizzazione è utile per promuovere territorio
Amirante, nuovo terminal a Gorizia strategico per FVG
Delitto di Gemona, spunta una confessione di Mailyn registrata al cellulare

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Delitto di Gemona, Maylin Castro Monsalvo ha reso una confessione ai carabinieri, registrata dai militari dell’Arma con un cellulare subito dopo essere intervenuti in via dei Lotti. A chiamarli il 31 luglio fu la stessa Maylin, alcuni giorni dopo la morte di Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi il 25 luglio dalla compagna, ora affidata all’Istituto a custodia attenuata per detenute madri di Venezia, e dalla madre, Lorena Venier, in misura cautelare al Coroneo di Trieste.
A confermare l’esistenza della confessione, pienamente utilizzabile, è lo stesso difensore della donna, l’avvocato Federica Tosel. “Non abbiamo ancora sentito l’audio – commenta il legale – non avendo intenzione di ricorrere contro la misura cautelare. Lo sentiremo – aggiunge – per capire il contesto e ascoltare, oltre che leggere, quanto detto”.
Maylin, inoltre, cercò di chiamare le forze dell’ordine anche alcune ore prima delle telefonata ai carabinieri. Nella notte tra il 30 e il 31 luglio, infatti, chiamò il 112, ma la suocera riuscì a fermarla. La giovane, quindi, disse al telefono di aver chiamato per presunti rumori sentiti nell’ abitazione, convincendo gli operatori che si era trattato di un malinteso.

