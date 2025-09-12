Delitto di Gemona, spunta una confessione di Mailyn registrata al cellulare

Delitto di Gemona, Maylin Castro Monsalvo ha reso una confessione ai carabinieri, registrata dai militari dell’Arma con un cellulare subito dopo essere intervenuti in via dei Lotti. A chiamarli il 31 luglio fu la stessa Maylin, alcuni giorni dopo la morte di Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi il 25 luglio dalla compagna, ora affidata all’Istituto a custodia attenuata per detenute madri di Venezia, e dalla madre, Lorena Venier, in misura cautelare al Coroneo di Trieste.

A confermare l’esistenza della confessione, pienamente utilizzabile, è lo stesso difensore della donna, l’avvocato Federica Tosel. “Non abbiamo ancora sentito l’audio – commenta il legale – non avendo intenzione di ricorrere contro la misura cautelare. Lo sentiremo – aggiunge – per capire il contesto e ascoltare, oltre che leggere, quanto detto”.

Maylin, inoltre, cercò di chiamare le forze dell’ordine anche alcune ore prima delle telefonata ai carabinieri. Nella notte tra il 30 e il 31 luglio, infatti, chiamò il 112, ma la suocera riuscì a fermarla. La giovane, quindi, disse al telefono di aver chiamato per presunti rumori sentiti nell’ abitazione, convincendo gli operatori che si era trattato di un malinteso.