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Cronaca

Delitto di Gemona, trovato il cuscino dell’omicidio

Lo psichiatra Francesco Piani: Lorena e Mailyn capaci di intendere e volere al momento dell'omicidio
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Nuovi sviluppi sul omicidio di Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi la scorsa estate a Gemona.

Su disposizione del pm Giorgio Milillo, i Carabinieri hanno sequestrato un cuscino trovato nel bagagliaio della Fiat Panda bianca di famiglia, parcheggiata nel cortile della casa di via dei Lotti, luogo del delitto. Il cuscino, sul quale saranno effettuati gli esami del dna, sarebbe quello utilizzato per soffocare la vittima.

A indicare il luogo in cui era stato riposto l’oggetto è stata Lorena Venier, madre di Alessandro, accusata dell’omicidio assieme alla nuora Mailyn Castro Monsalvo. Lo ha fatto durante l’interrogatorio reso spontaneamente al pm nei giorni scorsi.

“Manteniamo il massimo riserbo sull’attività investigativa – commentano i difensori di Lorena, gli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua – Possiamo solo ribadire che la nostra assistita fin dalle prime battute ha riportato l’evento così come si è verificato, dando il proprio contributo alla ricostruzione della tragedia”.

Trapelano anche nuovi elementi sullo stato mentale delle due donne al momento del delitto. Lo psichiatra Francesco Piani, consulente tecnico del pm, ha concluso per la loro capacità di intendere e volere dopo averle sentite, senza la presenza dei consulenti delle difese, prima della chiusura indagini.

“Abbiamo letto con attenzione – dicono i difensori di Mailyn, gli avvocati Federica Tosel e Francesco De Carlo – il contributo offerto dalla consulenza del dottor Piani. A questa consulenza di parte seguiranno ovviamente valutazioni ulteriori alla luce dei numerosi elementi che dovranno essere approfonditi in contraddittorio secondo i migliori protocolli scientifici. A partire – concludono – dall’aggressione di Mailyn a Lorena, che portò al ricovero della nostra assistita al Centro di salute mentale”.

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