Delitto di Muggia, ministero chiede chiarezza su visite concesse a madre

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Come si è giunti alla decisione di concedere a Olena Stasiuk, di 55 anni, una giornata alla settimana con il figlio Giovanni Trame senza alcune sorveglianza? Lo chiede il ministero della Giustizia in merito all’omicidio del bimbo di 9 anni, ucciso dalla madre con un colpo alla gola la sera di mercoledì nella casa di piazza Marconi a Muggia.

Il Tribunale di Trieste dovrà spiegare perché il 13 maggio scorso, il giudice civile – sulla scorta di una consulenza tecnica psicologica – aveva concesso alla donna di origine ucraina la possibilità di rimanere da sola con il piccolo, in aggiunta alle visite controllate. Questo nonostante l’avvocato Gigliola Bridda, legale del papà di Giovanni, avesse chiesto una perizia psichiatrica sulla 55enne, mai eseguita.

Ora a chiederla è il gip di Trieste, che ha convalidato il fermo della donna, per capire se la sua situazione è compatibile con il regime carcerario. E nei prossimi giorni ne chiederà una anche il difensore della 55enne, l’avvocato Chiara Valente, per verificare se la sua assistita è in grado di partecipare al procedimento nei propri confronti. Al momento Olena Stasiuk è ricoverata all’ospedale di Cattinara sotto la sorveglianza delle forze dell’ordine.