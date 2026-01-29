  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
venerdì 30 Gennaio 2026
ULTIM'ORA
Cronaca

Delitto di Pertegada: Luigia si difese, troncato un dito con l’ascia

Nel pomeriggio l'esame autoptico sui corpi della donna e del marito
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quando è stata aggredita, Luigia Rossi era cosciente e ha cercato di difendersi. Nel tentativo, parte del dito di una mano è stato troncato di netto da un colpo d’ascia. Il nuovo dettaglio sull’omicidio della 77enne di Pertegada di Latisana, trovata morta il 22 gennaio nella sua camera da letto, è trapelato stamani. Come riferito da fonti investigative, sul corpo della donna sono state riscontrate ferite da difesa, tra le quali la perdita del dito.

Stando alle prime ricostruzioni, a ucciderla sarebbe stato il marito, l’80enne Luigi Codotto, con colpi d’ascia alla testa. Sul tavolo di cucina, l’uomo – anche lui trovato morto nella abitazione – ha lasciato una scritta a pennarello: “L’ho fatto per amore, non aprite l’acqua, addio figli”. Durante i sopralluoghi è stato anche rinvenuto un martello imbrattato di sangue. Gli inquirenti stanno vagliando la possibilità che lo strumento sia stato utilizzato durante l’aggressione.

Questo pomeriggio, è iniziato l’esame autoptico sui due corpi, condotto dal medico legale Carlo Moreschi, che potrà chiarire le cause della morte delle donna e soprattutto dell’uomo. Inizialmente, si pensava che l’80enne si fosse tolto la vita con un coltello. Dall’ispezione cadaverica, però è emerso che sull’uomo non c’erano tagli e si ipotizza che sia morto per un malore – forse aggravato dalle basse temperature all’interno dell’abitazione.

Già nella giornata di domani, la Procura di Udine potrebbe dare il proprio nulla osta alle esequie dei coniugi.

