Delitto di Porcia: domani il verdetto del gip

L’attesa adesso è tutta per domani. Saranno le prossime ore, infatti, a stabilire il destino immediato di Fabrizio Barberini, il cinquantenne accusato del brutale omicidio del padre della sua ex compagna. Domani è prevista la decisione del gip del Tribunale di Pordenone, chiamato a sciogliere la riserva, convalidare il fermo e decidere dove l’indagato dovrà attendere l’inizio del processo.

Un verdetto, quello del giudice, che arriverà 48 ore dopo un silenzio pesante. Ieri, durante l’interrogatorio di garanzia, Barberini ha scelto la linea del mutismo, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Un blocco che congela, almeno per il momento, le primissime dichiarazioni spontanee fornite alla polizia subito dopo il fermo, quando l’uomo aveva accennato a una disperata reazione di difesa. Sullo sfondo resta il dramma consumatosi in via Zuccolo a Porcia: una lite familiare degenerata in pochi istanti e finita nel sangue, con la vittima colpita a morte.

Mentre la Procura insiste per la massima custodia cautelare in carcere, la difesa chiede una misura meno afflittiva. Così da consentire al cinquantenne di trasferirsi ad Aprilia dalla madre e lì trovare un lavoro, che gli consentirebbe di continuare a pagare le rate del mutuo della casa di Porcia e provvedere al mantenimento dei tre figli.

I legali di Barberini, riferendosi all’udienza di ieri, hanno spiegato che la scelta di non rispondere è puramente tecnica, legata alla necessità di analizzare a fondo tutti gli atti depositati dal pm, riservandosi di fornire la propria versione dei fatti in un secondo momento. Ma non si attende solo la decisione del gip. Per domani e giovedì si attendono anche i primi risultati ufficiali degli esami medico legali disposti sulla salma della vittima.