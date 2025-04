Delitto di Trieste, Podmenich da sospettata a reo confessa: sì l’ho uccisa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Abbiamo litigato e alla fine l’ho uccisa». Erika Podmenich ha ammesso a Carabinieri e Pm di essere lei l’autrice del delitto di Isabella Tregnaghi. I fatti sono avvenuti in via delle Beccherie 7 a Trieste il 31 marzo.

Nell’appartamento sono presenti delle telecamere installate dai figli per monitorare la madre, la figlia che era a Roma ha visto una donna a delle macchie di sangue e per questo ha allertato subito le forze dell’ordine arrivate nell’appartamento alle 13.40 con i Carabinieri, la Sores e i Vigili del Fuoco. Tregnaghi è stata trovata morta con una ferita alla gola mentre sono scattate le ricerche dell’assassina grazie a degli screenshot fatti dalla figlia della vittima. Un Carabinieri del nucleo investigativo ha subito identificato Podmenich e in pochissimo i militari hanno circondato la sua abitazione in via della Cereria, la donna però era in macchina e alla vista dei Carabinieri ha provato a scappare venendo fermato in via Bramante.

In caserma alla presenza del Procuratore facente funzioni Federico Frezza e dei sostituti Ilaria Iozzi e Andrea La Ganga la donna ha confessato il delitto al termine di un litigio indicando anche dove aveva gettato gli indumenti sporchi di sangue e alcuni oggetti rubati. Attualmente i Carabinieri stanno cercando di appurare da quanto si conoscessero e il tipo di rapporto tra le due e le indagini stanno proseguendo, l’arma del delitto è stata trovata nella casa di via delle Beccherie ma bisogna appurare se sia stata portata dalla reo confessa o presa in cucina.

Podmenich è nel carcere del Coroneo con l’accusa di omicidio volontario in attesa dell’udienza di convalida.