Delitto Ruoso, Bedin si avvale della facoltà di non rispondere

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Provato e frastornato, con il pensiero al figlio disabile, che vede nel padre un punto di riferimento. Con questo stato d’animo Loriano Bedin, 67 anni di Tiezzo di Azzano Decimo, reo confesso dell’omicidio dell’ex patron di Telepordenone, Mario Ruoso, è entrato nell’aula udienze in Tribunale a Pordenone per la convalida del fermo. L’uomo, davanti al gip Francesca Vortali e al pm Federica Urban, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip si è riservata la decisione sulla convalida e sulle misure cautelari.

Martedì, intanto, la Procura di Pordenone affiderà l’incarico di effettuare l’autopsia sul corpo della vittima all’anatomopatologo Antonello Cirnelli. La difesa parteciperà all’esame avvalendosi della consulenza del medico legale Giovanni Del Ben.

L’avvocato Giorgio Mazzocato ha poi parlato dell’altra vicenda per la quale Bedin è indagato, ovvero l’incendio di una Lamborghini Diablo nel Garage Venezia di Porcia, di proprietà della vittima, avvenuto lo scorso luglio e innescato dando fuoco ad alcuni faldoni prelevati dall’ufficio del cavaliere Ruoso.