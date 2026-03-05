Delitto Ruoso, fermato Bedin: accusato di omicidio premeditato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Da sospettato a fermato con l’accusa di omicidio premeditato con l’aggravante della minorata difesa. Da uomo di fiducia, nonché strettissimo collaboratore, a carnefice dell’imprenditore pordenonese Mario Ruoso. E’ la parabola di Loriano Bedin, il 67enne indiziato di delitto del patron di Telepordenone e della concessionaria d’auto Garage Venezia.

Dove c’era Ruoso, c’era anche lui. Anche martedì notte nell’attico al civico 7 di via del Porto, tra Pordenone e Porcia, dove il cavaliere viveva da solo. Motivi di natura economica dietro l’omicidio. Lo ha detto, oggi pomeriggio, il procuratore capo di Pordenone, Pietro Montrone.

Bedin, per il quale la Procura pordenonese ha 48 ore per chiedere al gip la convalida dell’arresto, nella notte tra martedì e mercoledì si è presentato a casa di Ruoso con un tubo di ferro di 71 centimetri. E ha colpito ripetutamente alla testa l’imprenditore 87enne. Poi la fuga e il tentativo di disfarsi della spranga di ferro.

Le indagini della polizia, prontamente avviate, hanno chiuso il cerchio nel giro di poche ore.