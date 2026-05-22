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Cronaca

Delitto Tulissi, attesa per sentenza ter in Cassazione

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Omicidio di Tatiana Tulissi, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto oggi durante il processo in Cassazione l’annullamento della sentenza dell’appello ter con cui la Corte d’Assise d’Appello di Venezia a marzo 2025 aveva confermato la pena inflitta in primo grado a Paolo Calligaris dal Gup di Udine per l’omicidio dell’ex compagna, freddata l’11 novembre 2008 con tre colpi di pistola.
La decisione degli ermellini è attesa per la tarda serata.
Il processo, dopo 18 anni, è giunto al settimo grado di giudizio. Due anni dopo la condanna del Gup di Udine, il 57enne manzanese fu assolto dalla Corte d’Assise d’Appello di Trieste, ma nel 2022 la Cassazione annullò la sentenza e il caso approdò alla Corte d’Assise d’Appello di Venezia. Nel 2023 la prima condanna in appello, annullata l’anno successivo. Poi, nel 2025, la seconda condanna in appello. Ora si attende la nuova decisione degli ermellini.

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