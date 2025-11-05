  • Aiello del Friuli
Cronaca

Delitto Tulissi, c’è il ricorso in Cassazione contro l’appello ter

La Cassazione annulli la sentenza della Corte d'assise d'appello di Venezia e assolva senza ulteriori rinvii Paolo Calligaris. E' la richiesta dell'difensore dell'imprenditore friulano che oggi ha depositato il ricorso.
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. C’è anche un’errata lettura di Google Maps da parte dei giudici della Corte d’Assise d’Appello di Venezia tra i motivi del ricorso in Cassazione contro la sentenza  che a marzo ha confermato la condanna a 16 anni di reclusione inflitta dal gup di Udine a Paolo Calligaris, accusato dell’omicidio dell’ex compagna Tatiana Tulissi.

Il ricorso è stato depositato oggi dal difensore dell’imprenditore friulano, l’avvocato Rino Battocletti, che ha chiesto agli ermellini di assolvere il suo assistito senza rinvio. Il delitto avvenne la sera dell’11 novembre 2008 a Manzano, quando la donna fu uccisa con tre colpi di pistola.

Per Battocletti, nella sentenza ci sono diversi errori, uno dei quali è da solo sufficiente a travolgerla: riguarda il momento in cui la vicina ha sentito i botti. Nel calcolo dell’istante esatto è stato introdotto un elemento che – a parere del legale – non corrisponde alle testimonianze e alla topografia delle vie di Manzano, ovvero un tratto di via Roma erroneamente indicato in sentenza come via della Stazione a causa della sovrapposizione di un nome in Google maps. In questo modo, i botti sono stati collocati dal giudice alle 18.31, mentre sarebbero stati uditi diversi minuti dopo, quando Calligaris aveva già chiamato i soccorsi. I rumori sentiti dalla testimone, dunque, non potevano essere gli spari che uccisero Tatiana.

