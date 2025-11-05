Delitto Tulissi, c’è il ricorso in Cassazione contro l’appello ter

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. C’è anche un’errata lettura di Google Maps da parte dei giudici della Corte d’Assise d’Appello di Venezia tra i motivi del ricorso in Cassazione contro la sentenza che a marzo ha confermato la condanna a 16 anni di reclusione inflitta dal gup di Udine a Paolo Calligaris, accusato dell’omicidio dell’ex compagna Tatiana Tulissi.

Il ricorso è stato depositato oggi dal difensore dell’imprenditore friulano, l’avvocato Rino Battocletti, che ha chiesto agli ermellini di assolvere il suo assistito senza rinvio. Il delitto avvenne la sera dell’11 novembre 2008 a Manzano, quando la donna fu uccisa con tre colpi di pistola.

Per Battocletti, nella sentenza ci sono diversi errori, uno dei quali è da solo sufficiente a travolgerla: riguarda il momento in cui la vicina ha sentito i botti. Nel calcolo dell’istante esatto è stato introdotto un elemento che – a parere del legale – non corrisponde alle testimonianze e alla topografia delle vie di Manzano, ovvero un tratto di via Roma erroneamente indicato in sentenza come via della Stazione a causa della sovrapposizione di un nome in Google maps. In questo modo, i botti sono stati collocati dal giudice alle 18.31, mentre sarebbero stati uditi diversi minuti dopo, quando Calligaris aveva già chiamato i soccorsi. I rumori sentiti dalla testimone, dunque, non potevano essere gli spari che uccisero Tatiana.