Delitto Tulissi, ecco perché Calligaris è colpevole

Paolo Calligaris era presente nel momento in cui Tatiana Tulissi fu uccisa nella sua villa di Manzano: erano le 18 e 31 minuti dell'11 novembre 2008 e la presenza di Paolo Calligaris – per la Corte di Assise di Appello di Venezia – è provata al dì là di ogni ragionevole dubbio.

I giudici del quarto processo per il delitto di Manzano lo scrivono nelle motivazioni della sentenza con la quale hanno confermato la condanna a 16 anni di reclusione inflitta a Paolo Calligaris dal gup di Udine nel 2019.

Quando la vicina della coppia udì quattro colpi di arma da fuoco in casa c’erano Tatiana e Paolo. E – per la Corte – erano proprio colpi di pistola e non i botti del ritorno di fiamma del quad del figlio di Paolo che – secondo i giudici – mosso da un’ira incontrollabile, agì per dolo d’impeto durante un’accesa discussione, non si sa da cosa provocata.

I giudici sono giunti a queste conclusioni dopo aver ritenuto coerenti le valutazioni dei medici legali con la collocazione della morte attorno alle 18.30 e dopo aver escluso la sussistenza di ipotesi alternative. In particolare, hanno escluso che a uccidere Tatiana fosse stato il rapinatore sardo Luigi Carta, come prospettato dalla difesa. Irrilevanti, infine, le ricostruzioni di ciò che avvenne in quei minuti, dal momento che era presente solo l’imputato. In merito alla formazione delle macchie di sangue trovate su uno dei pneumatici del fuoristrada di Calligaris, i giudici hanno ritenuto compiute, convincenti e tuttavia incompatibili le due spiegazioni alternative, che fu Tatiana a toccare la ruota dopo essere stata colpita e che Calligaris passò con il veicolo su una pozza di sangue già presente.

“I giudici – commenta il difensore di Calligaris, l’avvocato Rino Battocletti – hanno sgomberato il campo dagli elementi sui quali era fondata la sentenza di primo grado. Tutto rimane appeso alla sola testimonianza della vicina di casa. La ricostruzione dei tempi dell’ascolto degli spari è però fondata su palesi travisamenti che denunceremo – conclude – nel ricorso in Cassazione”.