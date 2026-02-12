Delitto Tulissi, il 22 maggio l’udienza ter in Cassazione

“Il 22 maggio chiederemo con risolutezza l’annullamento della condanna senza rinvio”. A parlare è l’avvocato Rino Battocletti, difensore di Paolo Calligaris nel processo che vede l’imprenditore friulano imputato per l’omicidio volontario di Tatiana Tilissi, freddata a Manzano con tre colpi di pistola la sera dell’11 novembre 2008.

Proprio per quel giorno è stata fissata l’udienza per il terzo giudizio in Cassazione contro la sentenza dell’appello Ter davanti alla Corte d’assise d’Appello di Venezia, che un anno fa aveva confermato la condanna a 16 anni di reclusione inflitta a Paolo Calligaris dal gup di Udine nel 2019. Si tratta del settimo grado di giudizio dopo la prima condanna.

“Alle oltre alle 150 cartelle di ricorso già depositate – dice Battocletti – aggiungeremo dei nuovi motivi nei termini di legge”.