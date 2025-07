Delitto Tulissi, motivazioni della condanna di Calligaris slittano a settembre

Si dovrà attendere ancora qualche mese per conoscere le motivazioni con cui la Corte d’Assise d’Appello di Venezia ha confermato la condanna a 16 anni di reclusione inflitta a Paolo Calligaris dal gup di Udine nel 2019 per l’uccisione di Tatiana Tulissi, freddata a Manzano con tre colpi di pistola la sera dell’11 novembre 2008. Il dispositivo della sentenza dell’appello ter è stato letto il 27 marzo scorso nell’aula bunker della città lagunare dal presidente della Corte Carlo Citterio. La presidente facente funzione della Corte d’Appello di Venezia, Rita Rigoni, ha accolto la richiesta di proroga di 90 giorni avanzata da Citterio, che avrà tempo fino al 22 settembre per depositare la sentenza.