Democrazia un bene da tutelare”, la lezione di Mattarella a Trieste

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I valori della democrazia e la sua difesa dai totalitarismi, ma anche l’invito ai cittadini a non rinunciare alla partecipazione democratica. Questi alcuni concetti espressi dal Presidente Mattarella in occasione dell’inaugurazione della 50esima Settimana sociale dei Cattolici in Italia al Generali Convention Center di Trieste. Il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, ha ribadito l’importanza del concetto di accoglienza. Sentiamo gli estratti dei loro discorsi.