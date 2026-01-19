Demografia e atenei telematici le sfide dell’Università friulana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non disperdere le opportunità offerte dal Pnrr e dalla collaborazione con gli altri atenei del Nordest per affrontare il calo demografico, la questione anagrafica dei professori sempre più vicini alla pensione e alla sfida delle università telematiche. Sono gli indirizzi che il magnifico rettore dell’Università di Udine, Angelo Montanari, ha tracciato durante l’inaugurazione del 48° anno accademico.

Nei prossimi mesi saranno poi scritte delle linee guida per utilizzare al meglio l’intelligenza artificiale.

Un’università di eccellenza, ha sottolineato il governatore del FVG Massimiliano Fedriga, nata dall’esperienza della ricostruzione dopo il terremoto.