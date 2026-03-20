Dengue: due contagi a Trieste, in accertamento caso a Gradisca

Torna a fare capolino in regione la Dengue. Due casi dell’infezione virale trasmessa dalla puntura di zanzare infette sono stati infatti riscontrati a Trieste, mentre un terzo a Gradisca d’Isonzo è in fase di accertamento. Lo comunica Asugi, che fa sapere di aver messo in atto tutti i protocolli di prevenzione e sorveglianza previsti in situazioni del genere. I tre soggetti contagiati risultano rientranti da viaggi all’estero in zone considerate endemiche: tutti i casi in oggetto pertanto “sono importati e non sono correlabili tra loro” aggiunge l’azienda.