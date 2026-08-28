Dengue, nuovo caso a Trieste, è l’ottavo in Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un nuovo caso di dengue di importazione. A Trieste è scattato il protocollo previsto per questi casi: si tratta di un cittadino straniero che dovrebbe essere in transito in città e che parla solo spagnolo e che ha alloggiato non troppo lontano dall’ospedale Maggiore. Lunedì mattina verrà avviata una disinfestazione anitlarvale sulla via e sui fossati nella zona del viale XX settembre, via Giulia e via Farneto. Nella stessa zona già da domenica si procederà con la disinfestazione adulticida.

La malattia non si trasmette da uomo a uomo ma solo attraverso le zanzare. L’incubazione della dengue è di circa 5/6 giorni dalla puntura e può portare a febbre elevata con mal di testa acuti e forti dolori muscolari. Tendenzialmente dura 3/4 giorni e non ci sono farmaci specifici se non antipiretici per ridurre dolori e temperatura.

In Italia nel 2026 si sono registrati 192 casi, tutti di importazione e zero decessi, di questi sette, con il nuovo caso otto, sono stati diagnosticati in Friuli Venezia Giulia.