Caso di dengue a Trieste, scatta la disinfestazione in un rione

Una zona del rione di San Giacomo a Trieste in queste ore è sottoposta a una importante opera di disinfestazione. A far scattare l’allarme un caso di Dengue in un paziente che l’ha contratta all’estero. Per scongiurare ogni possibile epidemia il sindaco Roberto Dipiazza di intesa con Asugi ha deciso di procedere alla disinfestazione dell’area e per questo in serata ci sarà un mini lockdown.

La dengue è una patologia virale e il principale canale di diffusione sono le zanzare, visto il clima di questo periodo non abbastanza freddo vengono comunque deposte le uova e dunque per evitare ogni possibile rischio si procedere con la disinfestazione. In Italia in questo 2023 si sono registrati circa 300 casi di dengue con alcuni che si sono infettati in Italia. La disinfestazione verrà svolta in serata tra le 20.30 e le 22.30 in un raggio di 200 metri, l’invito ai residenti è di restare a casa e in particolare di tenere all’interno delle abitazioni gli animali domestici con porte e finestre chiuse con gli impianti di ricircolo dell’aria spenti. GUARDA IL SERVIZIO VIDEO