E’ sloveno l’autore delle scritte offensive contro il Consolato Sloveno: identificato e denunciato

È un uomo di nazionalità slovena, già noto alle Forze di Polizia, il presunto autore delle scritte offensive apparse nelle scorse settimane a Trieste contro il Consolato della Repubblica di Slovenia. L’uomo avrebbe agito per un risentimento personale nei confronti delle autorità slovene, accusate di non averlo aiutato in un momento di difficoltà.

L’identificazione è avvenuta grazie alle indagini della Polizia di Stato di Trieste. La DIGOS, intervenuta in diverse occasioni, ha rilevato una serie di affissioni diffamatorie. Il primo episodio risale al 5 agosto, quando un cartello con una scritta offensiva è stato trovato sulla targa ufficiale del Consolato in via del Teatro Romano. Nei giorni successivi, episodi simili si sono ripetuti sia presso la sede consolare che all’esterno della Questura, con cartelli recanti scritte dal contenuto simile. L’ultimo episodio è stato registrato l’11 agosto.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno portato all’identificazione del responsabile tramite l’analisi dei filmati di videosorveglianza e un’intensificazione dei controlli. Dalle prime ricostruzioni, il gesto non avrebbe avuto motivazioni xenofobe o legate a contesti storico-ideologici, ma sarebbe nato da una questione di carattere personale. L’uomo è stato denunciato per il reato di diffamazione aggravata dalla discriminazione razziale.