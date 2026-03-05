Denunciato da prima moglie per bigamia, ma è marocchino: assolto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Aveva sposato la seconda moglie senza attendere l’ufficialità del divorzio dalla prima. Così è stato denunciato dalla ex per bigamia e per non aver pagato per quattro anni gli alimenti per i due figli.

Il giudice del Tribunale di Udine Camilla Del Torre lo ha assolto per il reato di bigamia con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ e lo ha condannato per la seconda accusa a 2 mesi di reclusione e al risarcimento dei danni.

Protagonista della vicenda un cittadino marocchino di 45 anni residente nella Collinare, che nel 2022 convolò a nozze nel proprio Paese con la seconda moglie. La prima, anche lei sposata in Marocco e dalla quale era solamente separato, sporse querela nei suoi confronti.

Nella sua arringa, il difensore dell’uomo, l’avvocato Piergiorgio Bertoli, ha sostenuto che il suo assistito doveva essere assolto dall’accusa di bigamia in quanto aveva sposato entrambe le consorti in Marocco e la legislazione del Paese nordafricano permette di contrarre matrimonio con più donne, consentendo quindi a un uomo di risposarsi anche in attesa dell’ufficialità del divorzio.