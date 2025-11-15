Deposito in fiamme a Codroipo

Intervento dei Vigili del Fuoco alle 11.30 a Codroipo per domare un incendio divampato in un fabbricato in legno adiacente ad una piccola autorimessa e ad un’abitazione. All’interno del deposito di via Biauzzo era presente diverso materiale. Sul posto, oltre ai pompieri dei distaccamenti di Codroipo, di San Vito al Tagliamento e del Comando di Udine, sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Locale e i carabinieri del capoluogo Medio Friuli. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. L’intervento dei pompieri ha scongiurato che il rogo si estendesse alle parti adiacenti.