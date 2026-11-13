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Cronaca

Derattizzazione alla Cavarzerani, i bagni saranno sistemati

Serracchiani e Giacomello hanno incontrato il prefetto di Udine dopo il sopralluogo di lunedì
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

I bagni saranno sistemati al più preso. A questo si aggiungono la derattizzazione e la disinfestazione già in corso d’opera. È quanto riferisce la deputata del Pd Debora Serracchiani dopo l’incontro di oggi con il prefetto di Udine Domenico Lione, al quale hanno partecipato anche gli assessori comunali Carlo Giacomello e Rosi Toffano.

Per i bagni del centro di accoglienza di via Cividale i tecnici hanno già predisposto un preventivo. Il colloquio era stato chiesto dopo il sopralluogo di lunedì scorso all’ex caserma Cavarzerani, quando la deputata dem aveva segnalato constatato la presenza di “tanti” topi e la scarsa pulizia e igiene degli alloggi. Alcuni ospiti avevano lamentato la mancanza di acqua calda e il numero insufficiente di bagni.

Dopo la visita, due giorni dopo, l’Azienda sanitaria e la Prefettura hanno effettuato il sopralluogo chiesto dalla parlamentare. “Il prefetto ci ha assicurato attenzione e vigilanza sulla situazione della Cavarzerani”, ha riferito Serracchiani.

Per l’assessore assessore alla salute ed equità sociale Carlo Giacomello si è tratto di “un incontro proficuo all’insegna della piena collaborazione con la prefettura, con l’obiettivo di superare questa fase di criticità.  Contiamo – ha aggiunto – che in occasione del prossimo bando tutto rientri nella normalità”.

Nel corso del colloquio in via Pracchiuso, è stato anche ricordato che al Comune spetta la modifica delle prescrizioni tipologiche su una parte della caserma ora non in uso, passaggio necessario per avviare il cantiere della tanto auspicata Cittadella della sicurezza.

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