Derby della A1 a Trieste il 26 ottobre. La Ueb parte da Torino

GUARDA IL VIDEO 26 ottobre a Trieste e 12 aprile a Udine. Sono le date da fissare sul calendario per gli appassionati di basket perchè in quelle giornate si giocheranno l’andata e il ritorno del derby della A1 di basket tra Apu e Trieste. Il calendario completo è stato ufficializzato oggi. Si parte il 5 ottobre con l’Apu che esordirà in trasferta affrontando Reggio Emilia. Trieste invece ospiterà Trapani. Prima gara al Carnera per la squadra di Vertemati il 12 otteobre, avversaria la Virtus Bologna campione in carica. Il 19 poi altro impegno in casa per i bianconeri, questa volta contro Brescia, prima di affrontare alla quarta giornata Trieste e poi Sassari alla quinta.

Domani sarà invece ufficializzato il calendario della serie A2, che nel frattempo ha pubblicato in anteprima il quadro della prima giornata. Le Eagles di Cividale inizieranno il loro cammino fuori casa con la trasferta di Torino, nel weekend del 21 settembre.