“Un deserto di Piazza”, nuova locandina contro Palazzo D’Aronco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nuovi manifesti contro Palazzo D’Aronco sono apparsi nel centro di Udine. Dopo i poster con la scritta ‘Non condividiamo le scelte di questa Giunta”, in Piazza XX Settembre è apparsa una nuova protesta – pacifica e silenziosa – indetta da una parte dei commercianti della zona.

Agli angoli dell’antica Piazza dei Grani sono apparse delle locandine che per stile e colori ironizzano sul tipo di comunicazione (“Uno spettacolo di piazza”) che il Comune di Udine aveva realizzato per discutere sulla pedonalizzazione di Piazza Garibaldi, avviata – di fatto – lunedì scorso e su cui è in corso la posa del nuovo arredo urbano, con nuovi panettoni e rastrelliere per le biciclette.

“Un deserto di piazza – si legge sulla locandina -. Il volto vuoto di Piazza XX settembre”. E poi ancora: “Vivi Piazza XX settembre come mai prima d’ora! Trova te stesso nel profondo silenzio che la permea. Annusa i profumi di un mercato lontano. Ammira l’innovativo arredo urbano tattico. Testa il brivido delle baby gang che la frequentano”. “Una iniziativa – conclude il sarcastico volantino – realizzata senza il patrocinio dell’Assessorato al Commercio.

Al centro della discussione non c’è solo il ruolo di piazza XX Settembre ma anche il calo degli affari registrati dalla chiusura del parcheggio di piazza Garibaldi con la perdita di 40 stalli.