Despar, e.learning e formazione per la parità di genere

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Despar Nord rinnova il proprio impegno concreto e continuativo per la parità di genere, annunciando un nuovo piano di formazione e ascolto volto a rafforzare una cultura aziendale sempre più equa, inclusiva e rispettosa. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato con l’ottenimento, nel dicembre 2025, della certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere.

Un traguardo significativo che rappresenta una tappa di un percorso strutturato e in continua evoluzione. In una realtà che conta quasi 10.000 collaboratori e collaboratrici l’attenzione alla valorizzazione delle persone si traduce in azioni concrete, strumenti di ascolto e programmi formativi diffusi a tutta la popolazione aziendale.

Nel 2025 dopo aver redatto la “Politica per la parità di genere” e aver istituito il Comitato Guida per la Parità, con il compito di indirizzare e monitorare il percorso intrapreso, l’azienda ha inoltre promosso sempre nello stesso anno la formazione “Introduzione alla parità di genere”, dedicata ai fondamenti di diversità e inclusione e al riconoscimento dei pregiudizi, e ha divulgato il “Manuale per il linguaggio e i comportamenti inclusivi”.

Proseguendo su questa strada, nel mese di marzo sarà infatti attivato un nuovo percorso e-learning interamente dedicato al linguaggio inclusivo, con la convinzione che siano proprio le parole a dare forma alla realtà e a contribuire alla costruzione di una cultura basata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze. Seguirà un ulteriore modulo formativo focalizzato sulla prevenzione di violenze e mobbing, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per riconoscere comportamenti inappropriati, prevenirli e segnalarli attraverso i canali aziendali dedicati. Entrambi i percorsi saranno fruibili tramite la piattaforma aziendale di e-learning e sono rivolti a tutte/i le/i collaboratrici/collaboratori, a conferma di un approccio inclusivo e sistemico.

Nel corso del 2026 prenderanno inoltre avvio le attività formative previste dal progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del bando DGR 588 “50&50 – Donne e uomini verso un futuro alla pari”, che Despar Nord si è aggiudicata. Il programma prevede corsi in aula e workshop, erogati da formatori e formatrici esterni, su tematiche quali strategia di diversity & inclusion nella talent acquisition ed employer branding, leadership inclusiva ed empowerment femminile. Le/I partecipanti saranno individuati nel corso dell’anno in base a ruoli e competenze, con l’obiettivo di generare un impatto concreto e trasversale sull’organizzazione.

Parallelamente, l’azienda continuerà a implementare strumenti di valutazione interna per raccogliere percezioni, suggerimenti e livelli di soddisfazione sul tema della parità di genere, analizzando i risultati per individuare ulteriori margini di miglioramento e definire azioni mirate.

“La certificazione per la parità di genere non rappresenta per noi un punto di arrivo, ma uno stimolo a migliorare continuamente – ha commentato Patrizia Pituelli, Direttrice Sviluppo Risorse Umane di Despar Nord– Il nostro obiettivo è consolidare i risultati raggiunti e lavorare con costanza per il rinnovo della certificazione, proseguendo con azioni concrete che rendano la parità sempre più parte integrante della cultura aziendale. Con l’annuncio di questo nuovo piano di iniziative di formazione e ascolto in occasione dell’8 marzo, vogliamo perciò ribadire la nostra responsabilità nel favorire un modello di impresa inclusivo e sostenibile e promuovere un ambiente di lavoro fondato sul rispetto e sulle pari opportunità. Siamo convinti infatti che la parità di genere non sia un progetto a termine, ma un impegno quotidiano che coinvolge tutta l’organizzazione e che intendiamo portare avanti con strumenti concreti, formazione continua e obiettivi misurabili”.