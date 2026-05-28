Detenuto sul tetto del carcere, rientrato dopo la mediazione

Attimi di tensione questa mattina nel carcere di Udine, dove un detenuto è riuscito a salire sul tetto dell’edificio, minacciando gesti autolesionistici dopo aver eluso la sorveglianza.

L’allarme è scattato immediatamente, con l’area esterna al carcere rapidamente presidiata dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e impedire qualsiasi tentativo di avvicinamento o possibile fuga. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri, mentre all’interno della casa circondariale di via Spalato è stata attivata una lunga e delicata opera di mediazione condotta dagli agenti della polizia penitenziaria con il supporto degli psicologi.

Dopo circa un’ora di trattativa, il detenuto ha deciso di desistere ed è sceso dal tetto intorno alle 11.30.