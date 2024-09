Detenuto si ferisce, poi dà fuoco al materasso: tre agenti intossicati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Momenti di tensione, ieri, nella Casa circondariale di Udine, dove un detenuto di origine tunisina ha tentato di auto lesionarsi, dando fuoco, successivamente, ad un materasso della sua cella. Il drammatico episodio ha coinvolto tre agenti della Polizia penitenziaria, rimasti intossicati nel tentativo di spegnere l’incendio e di soccorrere il detenuto e un compagno di cella. Gli agenti sono stati portati al Pronto soccorso di Udine, dove sono stati dimessi con prognosi rispettive di 15 giorni per uno e di 6 giorni per gli altri due.

A rendere noto l’episodio è stato il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE) che ha evidenziato come tra maggio e agosto 2024 nella struttura di via Spalato sono avvenuti almeno 44 casi di resistenza e ingiurie da parte dei detenuti, una protesta collettiva con battitura delle sbarre che hanno causato il ferimento complessivo di 14 agenti. “Si è trattato di una situazione tanto pericolosa quanto assurda”, ha dichiarato il segretario regionale Giovanni Altomare. “La tensione all’interno delle carceri è palpabile ogni giorno”, ha aggiunto Donato Capece, segretario generale del Sappe. “L’episodio di Udine è solo l’ultimo di una lunga serie di eventi critici che dimostrano l’urgenza di un intervento sistematico per migliorare le condizioni di sicurezza all’interno degli istituti penitenziari”.

Un’episodio – sottolinea il sindacato – che evidenzia ancora una volta le difficoltà nelle carceri italiane, in particolare in quella di Udine, dove la situazione è aggravata da un grave sovraffollamento. Al 31 agosto, la struttura ospitava 173 detenuti, quasi il doppio rispetto ai 90 posti disponibili. Tra questi, 96 sono detenuti stranieri, rappresentando circa il 56% della popolazione carceraria.

In risposta a quanto accaduto, il Sappe ha lanciato un appello alle istituzioni, chiedendo un intervento immediato da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) e del Ministero della Giustizia, chiedendo inoltre l’applicazione dell’articolo 14 bis dell’Ordinamento Penitenziario, che prevede misure più severe per i detenuti violenti.