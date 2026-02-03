  • Aiello del Friuli
martedì 3 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Film Commission FVG: nel 2025 generati oltre 18 milioni di indotto
“Sua figlia ha investito una bimba, paghi”: arrestati tre truffatori
Con la flex in farmacia: cassaforte sventrata, rubato l’incasso
Deve lasciare l’Italia, esibisce passaporto falso: arrestato
Colpo alla pizzeria Pizzikotto, assaltata la cassaforte
Tamberi a Udine, lieve malore durante la conferenza
Udine guarda all’Argentina per crescita e sviluppo
CrediFriuli al fianco della Protezione Civile ANC Fvg
Polizze sulla casa, la Regione aiuta le famiglie
ZTL a Udine : telecamere attive da metà aprile, cittadini divisi
Deve lasciare l’Italia, esibisce passaporto falso: arrestato

Un cittadino georgiano è stato arrestato a Udine dalla polizia. Era stato espulso dall'Italia lo scorso anno ma al controllo degli agenti ha esibito passaporto e patente falsi
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Era destinatario di un provvedimento di espulsione emesso, ad ottobre dello scorso anno, dalla Prefettura di Cosenza. Tuttavia un cittadino georgiano circolava liberamente per Udine e quando sabato scorso, in viale Ungheria, gli agenti delle volanti della polizia lo hanno fermato per un controllo lui ha esibito una patente di guida e un passaporto rilasciati dalla Lettonia. Documenti che ai poliziotti sono sembrati palesemente falsi.

Grazie all’accertamento da parte di personale esperto, è emersa, in particolare, la falsità del passaporto, il cui possesso, trattandosi di titolo valido per l’espatrio, costituisce reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

I successivi controlli hanno fatto emergere come il cittadino georgiano si fosse procurato i documenti, non autentici e con generalità fittizie, nel tentativo di eludere eventuali controlli.

L’uomo, pertanto, è stato arrestato per il possesso del passaporto falso, nonché denunciato per l’uso della patente falsa e per l’inottemperanza all’ordine di lasciare l’Italia. E’ stato quindi condotto in carcere.

