Deve lasciare l’Italia, esibisce passaporto falso: arrestato

Era destinatario di un provvedimento di espulsione emesso, ad ottobre dello scorso anno, dalla Prefettura di Cosenza. Tuttavia un cittadino georgiano circolava liberamente per Udine e quando sabato scorso, in viale Ungheria, gli agenti delle volanti della polizia lo hanno fermato per un controllo lui ha esibito una patente di guida e un passaporto rilasciati dalla Lettonia. Documenti che ai poliziotti sono sembrati palesemente falsi.

Grazie all’accertamento da parte di personale esperto, è emersa, in particolare, la falsità del passaporto, il cui possesso, trattandosi di titolo valido per l’espatrio, costituisce reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

I successivi controlli hanno fatto emergere come il cittadino georgiano si fosse procurato i documenti, non autentici e con generalità fittizie, nel tentativo di eludere eventuali controlli.

L’uomo, pertanto, è stato arrestato per il possesso del passaporto falso, nonché denunciato per l’uso della patente falsa e per l’inottemperanza all’ordine di lasciare l’Italia. E’ stato quindi condotto in carcere.