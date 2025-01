Deve scontare tre anni di reclusione, arrestato rumeno di 31 anni

La polizia locale di Udine ha arrestato ieri un cittadino rumeno di 31 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura del capoluogo friulano. L’uomo, che deve scontare quasi 3 anni di reclusione per furto e tentata estorsione commessi nel 2019, è stato fermato ieri in Borgo Stazione alla guida di un’automobile senza patente dagli agenti della polizia locale durante un controllo. Dagli accertamenti è emerso l’ordine di carcerazione. Il 31enne è stato accompagnato nel carcere di via Spalato.