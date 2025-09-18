“Dia al ladro tutto ciò che ha in casa, poi lo arrestiamo”: truffata un’anziana

Un’altra truffa è stata commessa nei confronti di persone anziane. E’ successo a Spilimbergo dove un uomo di 86 anni ha ricevuto una telefonata nella quale un falso finanziere gli comunicava che, dal momento che con la macchina di lui erano stati commessi dei furti, si sarebbe dovuto recare alla tenenza delle fiamme gialle della città del Mosaico. Poco dopo ha ricevuto un’altra chiamata. Questa volta era un sedicente carabiniere che, invitando l’anziano a uscire subito di casa, chiedeva alla moglie 82enne di dare tutto ciò che aveva in casa e consegnarlo nelle mani di un ladro che si sarebbe presentato a casa. Di lì a poco sarebbe scattato l’arresto in flagranza. La donna ha quindi raccolto oro e denaro contante, consegnandolo poi alla persona che ha suonato il campanello. Quella, però, era una truffa. Sulla vicenda indagano i veri carabinieri.