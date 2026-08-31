Diabete in Fvg, bambini sempre più colpiti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In Friuli Venezia Giulia un bambino su quattro presenta problemi di sovrappeso o obesità. Un fenomeno che sta determinando la comparsa del Diabete di tipo 2 anche in età pediatrica, una condizione fino a pochi anni fa estremamente rara. E’ uno dei dati emersi nel corso della presentazione della quinta edizione di “Diabete a ruota libera”, l’iniziativa in programma tra l’11 ed il 13 settembre in tre tappe, tutte in sella ad una bicicletta, che dalla partenza di Tarvisio all’arrivo di Trieste toccheranno 13 località tra la nostra regione ed il Veneto lungo un percorso di 250 km con oltre 450 partecipanti.
La presentazione del progetto si è svolta a Villa Manin nell’ambito della mostra, promossa da Erpac, “Ruota Libera. La bici nell’evoluzione sociale dell’Italia”.