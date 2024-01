Fvg: meno pioggia, poca neve e 1,5°C in più

Un dicembre atipico, con clima mite, poche precipitazioni e sporadiche nevicate. Sono questi, in sintesi, i punti salienti dell’ultimo report realizzato dall’Arpa Fvg, elaborato sui dati e gli eventi meteorologici registrati lo scorso mese.

Per quanto riguarda le piogge, il report evidenzia che a fine 2023 su quasi tutta la regione le precipitazioni sono state sotto la media, dal 40 all’80% in meno rispetto all’ultimo trentennio. Solo su Alpi e Prealpi Giulie ha piovuto nella norma.

Il dato più eclatante, però, emerge dalla lettura delle temperature raggiunte. In pianura la temperatura media mensile si è attestata intorno a 6/7 °C, circa 1 centigrado in più rispetto ai dati dell’ultimo decennio e ben 1,5 gradi in più comparando le temperature degli ultimi tre anni. Rispetto all’ultimo decennio, in pianura e lungo la costa la terza decade è risultata quella più calda, con un’anomalia positiva di circa 2 °C. La seconda decade è stata più calda di circa 1 °C, mentre nella prima il valore termico medio è stato di poco inferiore alla norma.

In montagna 4 giornate sono state del tutto anomale. L’1, il 2, il 18 e il 24 dicembre, infatti, in molte località della montagna e del Carso sono state raggiunte temperature record. Di pari passo anche l’acqua del mare è risultata per gran parte del mese più calda rispetto al 90° percentile calcolato sull’ultimo decennio.

Ma se i dati dell’acqua di mare, della pioggia e delle temperature medie indicano stranezze, anche le precipitazioni nevose non potevano essere da meno, con accumuli sotto la norma rispetto agli anni precedenti. Un esempio? Al Rifugio Gilberti, a 1850 metri di quota, a fine dicembre, l’altezza del manto nevoso raggiungeva solamente i 93 centimetri, circa 30 centimetri in meno rispetto la media dei 50 anni precedenti.