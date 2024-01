Diciotto nuove auto per la polizia stradale in Fvg

Sono in arrivo 18 nuove auto per la polizia stradale in Fvg per i servizi di vigilanza lungo le autostrade regionali gestite da Autostrade Alto Adriatico. Si tratta di 18 Skoda Superb che saranno destinate alla polizia stradale di Palmanova, alla sezione polizia stradale di Gorizia e alla polizia stradale di Pordenone. La fornitura dei veicoli rientra nella convenzione stipulata tra il ministero dell’Interno e la società concessionaria autostradale rappresentata dal direttore generale, Giorgio Damico. Domani mattina, è in programma la consegna nella sede della direzione generale di Autostrade Alto Adriatico a Palmanova alla presenza del questore Alfredo D’Agostino e del nuovo dirigente del Compartimento polizia stradale per il Friuli Venezia Giulia, Giorgio Bacilieri.