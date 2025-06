Diciotto onorificenze al merito della Repubblica, pure Del Din tra gli insigniti

Cerimonia di consegna dei diplomi di conferimento delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana questo pomeriggio in Prefettura a Udine in occasione delle celebrazioni per il 2 Giugno. Tra i 18 insigniti provenienti dalla provincia friulana distintisi nel campo della scienza, delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di cariche pubbliche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici e umanitari c’è anche l’ex partigiana e medaglia d’oro al valor militare Paola Del Din, che ha ricevuto il titolo di Cavaliere di Gran Croce.

Per omaggiare in particolare Del Din la Fanfara della Brigata Cavalleria Pozzuolo del Friuli ha intonato nel corso della cerimonia le note del Canto degli Italiani.