Dieci anni fa il caso-Regeni, vicinanza di Mattarella e Schlein

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stato un vero e proprio moto di popolo quello che si è alzato oggi pomeriggio dalla pista di pattinaggio di Fiumicello per chiedere ancora una volta “Verità e giustizia per Giulio Regeni” a dieci anni esatti dall’ultimo contatto con la famiglia da parte del giovane ricercatore, poi ucciso in Egitto. Tanti i volti noti saliti sul palco, dallo scrittore Alessandro Bergonzoni al coordinatore nazionale di Articolo 21 Giuseppe Giulietti, fino al giornalista Pif, che ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’evento “Giulio continua a fare cose” è poi proseguito con la proiezione in prima assoluta nazionale del documentario “Tutto il male del mondo”, che riassume la vicenda-Regeni.