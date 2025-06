Dieci feriti, di cui due gravi, in un sinistro tra tre auto a Chiusaforte

E’ di dieci feriti, di cui due gravi, il bilancio di un incidente tra tre automobili avvenuto per cause in corso di accertamento poco prima delle 13 all’interno della Galleria Raccolana dell’autostrada A23 Palmanova-Tarvisio all’altezza del territorio comunale di Chiusaforte. Per liberare dai mezzi incidentati i due feriti più seri è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Tolmezzo, con il supporto di un furgone polisoccorso: assistenza sanitaria è stata fornita nel contempo anche alle altre otto persone coinvolte nel sinistro. Sul posto per i rilievi di competenza la Polizia Stradale.