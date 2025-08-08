Dieci nuovi agenti di polizia locale in arrivo a Pordenone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dieci nuovi agenti di polizia locale a servizio della città e, in particolare, delle aree più calde. Come via Mazzini, il Bronx e piazza Risorgimento dove ieri sera è scoppiata una violenta lite iniziata in via Trento. E’ la risposta, in tema di sicurezza, del sindaco di Pordenone, Alessandro Basso. Una scelta, quella di assumere dieci nuovi vigili – sei entreranno in servizio a breve, quattro arriveranno entro la fine dell’anno – , che abbraccia anche le richieste di diversi residenti che, dopo l’episodio di ieri sera, hanno auspicato maggiori controlli e una presenza costante delle forze dell’ordine.

I residenti, come detto, sono preoccupati. E puntano il dito nei confronti di alcuni locali pubblici del centro, luogo di ritrovo, a loro dire, di persone inclini alla violenza.