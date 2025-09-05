  • Aiello del Friuli
Cronaca

Difende la fidanzata da un’aggressione, accoltellato l’imprenditore Dusso

"Sto meglio ma sono molto dolorante", ha raccontato dall'ospedale, al telefono, a Telefriuli. Per il suo avvocato quello di ieri è un tentato omicidio.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una fitta alla schiena, che l’ha quasi tramortito. E’ stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia il 33enne imprenditore (nel ramo degli aparthotels) Gabriele Dusso, che ieri sera, poco dopo le 21, è stato accoltellato in piazza San Giacomo a Udine.

Ci parla al telefono, dal reparto di Terapia intensiva dov’è stato accolto in attesa di essere trasferito in un altro reparto. Rassicura che sta meglio, anche se è ancora dolorante, confuso e sotto shock.

La polizia di stato, con la squadra mobile, sta cercando di ricostruire la scena ed indentificare i sei protagonisti dell’aggressione. Uno, in particolare, è conosciuto a Dusso: è di origini kosovare. E sarebbe stato lui a schiaffeggiare la fidanzata dell’imprenditore, una 20enne udinese, che si era avvicinata al gruppetto con l’intento di calmarlo. Visto che i toni sembravano molto accesi.

Mentre la giovane ha ricevuto un forte schiaffo in faccia, tanto da farle volare via gli occhiali, Dusso, secondo il suo racconto, è stato offeso pesantemente, con toni provocatori, dal kosovaro.

Di lì a poco l’aggressione: in cinque si sono avventati su di lui. Sono volati pugni e calci, poi due fendenti alla schiena. Il gruppetto è fuggito, prima dell’arrivo del personale sanitario e delle volanti della polizia.

Il 33enne, rimasto ferito a terra, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Udine.

Gli agenti hanno già acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza e sentito alcuni testimoni. Dusso, la cui prognosi ospedaliera è di 20 giorni, si è affidato all’avvocato Maria Elena Giunchi: “Quello di ieri sera – ha spiegato il legale – è a tutti gli effetti un tentato omicidio. E, per questo, insisteremo perché sia quello, una volta concluse le indagini ed individuati i responsabili dell’aggressione, il capo d’imputazione”.

