Difende una ragazza, accoltellato in centro a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un 30enne friulano è stato accoltellato ieri sera in piazza San Giacomo a Udine. Un fendente, diretto alla schiena, mentre lui era intervenuto in difesa di una ragazza italiana molestata da un gruppetto di nordafricani.

Sono in corso le indagini, da parte della squadra mobile della polizia, per fare chiarezza sull’accaduto. Al momento, infatti, non è stato ancora possibile sentire né il racconto della giovane né la testimonianza del 30enne che, soccorso da personale sanitario del 118, è stato condotto all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Non è in pericolo di vita, la prognosi è di 20 giorni.

Una scena, quella di ieri, che è avvenuta sotto lo sguardo attonito di numerose persone che in quel momento erano sedute all’esterno dei numerosi bar che popolano la piazza.

Non è chiaro – questo lo dovranno appurare le indagini – se la giovane facesse parte del gruppetto di nordafricani – cinque o sei persone – o se lo stesso l’avesse adescata poco prima in centro. Quello che è chiaro, invece, è che lei è stata molestata. Da qui la decisione del trentenne friulano, che si trovava nelle vicinanze, di intervenire in sua difesa. Ne è nata un’accesa discussione, sfociata poi nell’accoltellamento.

All’arrivo dei soccorritori e della polizia del gruppetto non c’era più traccia. Sono al vaglio degli investigatori le immagini del sistema di videosorveglianza per individuarlo.

Dura la presa di posizione del consigliere regionale di Forza Italia, Roberto Novelli: “I violenti – affermano – devono essere spediti in zone margini, in edifici sicuri. Servirebbero, inoltre, i metal detector portatili da usare sia nelle zone sensibili che nei centri di accoglienza”.