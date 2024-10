Difendere pensioni e salari: pensionati e lavoratori della scuola in piazza a Udine

Difendere il potere d’acquisto delle pensioni e dei salari, rivendicare un sistema fiscale più giusto e capace di contrastare l’evasione, chiedere una Finanziaria che rilanci gli investimenti sulla sanità pubblica e sulla scuola, contrastare il precariato, dire no all’autonomia differenziata. Sono le motivazioni che porteranno in piazza fianco a fianco pensionati e lavoratori della scuola, dell’università e della ricerca del Friuli Venezia Giulia. L’appuntamento è per giovedì 31 ottobre a Udine, in piazza Venerio, sede della manifestazione congiunta proclamata nell’ambito della mobilitazione nazionale dello Spi e in concomitanza con lo sciopero dei settori della conoscenza, indetto dalla Flc Cgil a sostegno della trattativa sul contratto nazionale 2022-24.

L’obiettivo è portare in piazza migliaia di pensionati e di lavoratori della scuola provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia, spiegano i segretari regionali Renato Bressan (Spi) e Massimo Gargiulo (Flc), che alle 11.30 di domani, martedì 29 ottobre, spiegheranno le ragioni della mobilitazione in una conferenza stampa convocata nella sala riunioni della Cgil Udine, in via Gio Batta Bassi 36.