Difesa del Made in Italy, in 600 dal Fvg con Coldiretti a Parma

A difesa del made in Italy, 600 persone partite dal Friuli Venezia Giulia rappresentano Coldiretti alla grande mobilitazione organizzata oggi a Parma, dal titolo ‘L’Europa che vogliamo’. “Una presenza a difesa del Made in Italy – ribadisce il presidente regionale Martin Figelj – e contro l’aggressione di chi vuole attaccarlo con regolamenti ideologici o sostituendo i cibi naturali con i cibi cellulari fatti in laboratorio. L’obiettivo della Coldiretti rimane salvaguardare la sovranità alimentare europea e nazionale, assicurando il diritto di accesso al cibo a tutti i cittadini. Serve più scienza a difesa della salute dei cittadini consumatori”.