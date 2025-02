Difesa idraulica: nella Bassa manutenzione su 60 km di rogge

La recente operazione di pulizia della vegetazione lungo gli argini del torrente Cormor e del fiume Turgnano non ha mancato di suscitare dibattito tra diversi residenti di Muzzana preoccupati per le possibili conseguenze sull’ecosistema locale. Forse anche in risposta alle perplessità sollevate, il Consorzio Bonifica Pianura Friulana ha diffuso un comunicato stampa per chiarire la necessità e la correttezza degli interventi di manutenzione eseguiti complessivamente lungo 60 km di rive tra i torrenti Cormor, Zellina, Stella, Corno, Aussa e Natissa.

Come spiegato dal Consorzio, i lavori, finanziati dalla Direzione Ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia, sono stati eseguiti in conformità con le normative e con l’obiettivo prioritario di preservare il territorio e la sua sicurezza idraulica. Fanno parte di un ampio piano di manutenzione idraulica finalizzato a garantire la sicurezza del territorio e a ridurre il rischio di allagamenti, un’esigenza sempre più impellente a causa della crescente urbanizzazione e delle mutate condizioni climatiche.

“Questi torrenti svolgono una funzione idraulica essenziale, raccogliendo e smaltendo le acque meteoriche e superficiali di vaste aree urbane, industriali e agricole”, spiega il direttore del Consorzio, Armando Di Nardo. “La mancata manutenzione ha portato a un aumento del rischio di allagamenti, con effetti dannosi sulle comunità locali e sulle infrastrutture”.

Le critiche si sono concentrate sull’apparente impoverimento paesaggistico e sulla possibile alterazione dell’habitat locale, ma il Consorzio assicura che l’intervento è stato condotto nel pieno rispetto delle normative ambientali. L’ingegnere Massimo Ventulini, responsabile della manutenzione, spiega che sono state seguite le migliori pratiche forestali, condivise con gli enti competenti, e che sono previste nuove piantumazioni per migliorare il corridoio ecologico e ristabilire l’equilibrio ambientale. Inoltre, sono stati rimossi solo alberi secchi o pericolanti, mentre le specie autoctone sono state preservate. “Abbiamo operato – precisa Ventulini. – con l’assistenza del Corpo Forestale regionale per garantire la corretta esecuzione degli interventi, soprattutto nelle aree di particolare tutela ambientale”.

Anche la presidente del Consorzio, Rosanna Clocchiatti, sottolinea l’importanza di un’azione concertata tra i diversi enti coinvolti per assicurare interventi mirati ed efficaci: “La difesa idraulica della Bassa pianura friulana – afferma – è una questione delicata che richiede pianificazione e coordinamento”. I lavori realizzati hanno già prodotto effetti positivi sul territorio”, afferma Clocchiatti.”.

“Interventi regolari e programmati sono essenziali per garantire una sicurezza idraulica costante e limitare i costi a lungo termine”, ribadisce il direttore Di Nardo ribadisce.