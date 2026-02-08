Difesa inefficace e la UEB scivola a Milano. Vince Urania 90-80

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’atmosfera olimpica di Milano gioca un brutto scherzo alla UEB Cividale che pur senza il ghiaccio delle piste di pattinaggio allestite nei Palazzetti Meneghini, scivola all’Allianz Cloud, perdendo contro l’Urania.
Friulani avanti solo nel primo quarto, chiuso 21 a 23, non riuscendo poi a trovare il modo di sporcare le ottime percentuali dall’arco della squadra di coach Cardani, oltre che concedere troppi rimbalzi e giri in lunetta, nonostante i 12 palloni calamitati dal solo Freeman, autore di 19 punti.
Milano controlla le sei lunghezze di vantaggio nell’ultimo periodo, incrementando a due cifre il vantaggio nel finale fino al 90 a 80 conclusivo, che costa il primato in classifica ai gialloblù, durato appena 24 ore, a seguito dell’estromissione dal campionato di Bergamo.
Ora testa a mercoledì, quando al “PalaGesteco” arriverà la capolista Pesaro.