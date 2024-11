Digi e Lode, il Gruppo Hera consegna 2.500 euro alla scuola Da Vinci di Adegliacco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ad Adegliacco, grazie ai ‘comportamenti digitali virtuosi’ dei clienti Hera che vivono nel comune, la scuola primaria ‘Leonardo da Vinci’ ha ottenuto un finanziamento di 2.500 euro nell’ambito del progetto Digi e Lode. A festeggiare la consegna del simbolico assegno, presso la sede dell’istituto in via Centrale 75, assieme a insegnanti e alunni, c’era l’Assessore a Istruzione, Politiche per la Famiglia e Politiche Giovanili del Comune di Tavagnacco, Giovanna Mauro.

Più di 67 mila euro alle scuole del Friuli Venezia Giulia

Con Digi e Lode, iniziativa nata in Emilia Romagna nel 2017 e poi estesa gradualmente ai diversi territori serviti, il Gruppo Hera ha finora premiato 27 istituti scolastici in Friuli Venezia Giulia, a partire dall’anno scolastico 2021-22, per un montepremi complessivo pari a 67.500 euro. Tra queste scuole, 10 sono a Udine e in alcuni Comuni limitrofi, tra cui anche Tavagnacco, con la primaria premiata oggi in qualità di vincitrice per il secondo quadrimestre 2023-24. Nel corso del nuovo anno scolastico 2024-25 saranno premiati altri 44 istituti in Veneto, Lombardia e FVG, 22 alla fine del primo quadrimestre e 22 alla fine del secondo.

Digi e Lode, come funziona l’iniziativa

Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’innovazione nelle scuole del territorio, valorizzando le scelte digitali dei clienti. In pratica quando i clienti attivano uno dei servizi digitali gratuiti di Hera, come ad esempio la bolletta elettronica, l’App MyHera, o il programma di loyalty #GenHerAzioni, generano automaticamente un punteggio che viene ripartito tra tutte le scuole del Comune in cui vivono. Gli istituti che al termine di ciascun quadrimestre risultano meglio posizionati nella classifica del progetto vengono premiati con 2.500 euro ciascuno.

La nuova edizione dell’iniziativa è partita il primo ottobre 2024: sul sito https://digielode.gruppohera.it/ è possibile indicare la scuola a cui attribuire i propri punti per farla salire classifica. Il punteggio generato automaticamente, infatti, si moltiplica per cinque quando il cliente sceglie un istituto specifico come beneficiario dei punti.

Servizio elettrico a Tutele Graduali in provincia di Udine

EstEnergy Gruppo Hera è presente a Udine e provincia con lo storico marchio Amga Energia & Servizi con sportelli a Udine, Codroipo e San Giorgio di Nogaro. A questi punti di contatto possono rivolgersi anche tutti i clienti del nuovo Servizio elettrico a Tutele Graduali, partito lo scorso 1° luglio in seguito alla fine del mercato di tutela elettrico e gestito in provincia di Udine proprio dal Gruppo Hera, tramite la controllata Hera Comm.

«EstEnergy nasce dall’aggregazione tra storici operatori energetici del territorio, tra cui Amga Energia & Servizi di Udine: il radicamento territoriale è un nostro punto di forza. Con il progetto Digi e Lode, attraverso le scuole, siamo vicini alle famiglie dei nostri clienti e a tutti i cittadini – spiega Thejra Tonetto, responsabile marketing ed eventi territoriali – Questa iniziativa, infatti, crea una sinergia tra clienti, azienda e sistema scolastico, con un impatto positivo sull’intera comunità».