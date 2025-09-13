Dimentica il freno a mano, auto in mare

Un’automobile è finita in acqua oggi pomeriggio nel porticciolo di Grignano, a Trieste, causando momenti di apprensione. L’incidente, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato causato da un mancato azionamento del freno a mano da parte del proprietario, che aveva lasciato l’auto in sosta sul piazzale adiacente.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Trieste con una squadra di terra, i sommozzatori e un mezzo con gru per il recupero del veicolo. Le operazioni sono durate circa un’ora. Fortunatamente, al momento dell’incidente, nessuno si trovava a bordo dell’auto e non si registrano feriti.

L’operazione di recupero ha evitato lo spargimento del combustibile e dei lubrificanti contenuti nel serbatoio e nel motore del veicolo evitando l’inquinamento con relativo danno alla fauna e alla flora marina in una zona che si trova ad un centinaio di metri dall’Area Marina Protetta di Miramare.