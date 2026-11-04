Dimentica il freno a mano, travolta dalla sua auto

Attimi di grande apprensione questa mattina, poco prima di mezzogiorno, nel cuore di Fiume Veneto. Intorno alle 11.30, una chiamata di emergenza giunta alla centrale Sores di Palmanova aveva fatto temere il peggio: la segnalazione parlava di una persona investita da un’auto in Piazza della Repubblica, in un contesto che lasciava presagire conseguenze gravissime.

La dinamica, ricostruita poco dopo, ha ridimensionato lo scenario pur mantenendo alta la mobilitazione dei soccorsi. Nel parcheggio adiacente alla sede della BCC Pordenonese e Monsile, una donna aveva parcheggiato la sua Toyota Yaris dimenticandosi, tuttavia, di azionare il freno a mano. Lasciata libera di muoversi, la vettura ha iniziato una retromarcia inattesa, travolgendo la proprietaria e facendola rimanere incastrata sotto il veicolo in modo non grave. La macchina dei soccorsi si è mossa immediatamente con il massimo livello d’urgenza. Sul posto sono confluite tempestivamente due ambulanze del 118, l’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Vista la prima richiesta di aiuto, è stata allertata e attivata anche l’eliambulanza.

Dopo le prime cure prestate sul posto dal personale sanitario, la donna è stata liberata e stabilizzata. Le sue condizioni, contrariamente a quanto temuto nei primi istanti, sono risultate fortunatamente non gravi. È stata quindi trasportata all’ospedale di Pordenone a bordo dell’ambulanza per gli accertamenti del caso.