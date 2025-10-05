Dimesso dopo una notte in ospedale il ds del Martignacco Cimenti aggredito ieri

GUARDA IL VIDEO Si è sfiorato il dramma ieri sera attorno alle 19.30 dopo il fischio finale del match valevole per il campionato juniores tra Union Martignacco e Ufm, terminato col risultato di 2-2. Una persona non ancora identificata ha infatti aggredito in uscita dagli spogliatoi il ds dei padroni di casa Marco Cimenti, che ha ricevuto un improvviso colpo alla tempia. Non è chiaro se si sia trattato di un pugno o di una testata, ma l’impatto è stato violento e totalmente inatteso da Cimenti, che è caduto a terra perdendo conoscenza per qualche secondo: il dirigente dell’Union, figura molto conosciuta nel mondo dilettantistico regionale, è stato successivamente ricoverato in ospedale dove ha passato la notte in osservazione prima di venire dimesso questa mattina in stato di shock.

“E’ accaduto tutto in pochi istanti – racconta il presidente dell’Union Martignacco Daniele Cattunar – gli animi erano concitati dopo il pareggio nel finale da parte dell’Ufm, Marco si trovava in tribuna e sentendo un continuo sbattere di porte in zona spogliatoi è sceso per tentare di riportare la calma, c’erano una gran confusione e viavai di persone. L’arbitro a quel punto ha chiesto a tutti quelli non presenti nelle liste delle squadre di uscire dalla zona-spogliatoi, cosa che Marco ha fatto immediatamente. Proprio in quel momento – prosegue Cattunar – è stato aggredito: non si è reso conto di nulla, non ha visto arrivare il colpo alla tempia a causa del quale è caduto”. Si è reso così necessario il ricovero in ospedale, dove Cimenti ha passato la notte in osservazione: “E’ stato dimesso stamattina, si trova in stato di shock e non vuole parlare con nessuno – aggiunge Cattunar – noi siamo in contatto costante con la moglie: oltre al colpo ricevuto alla tempia, a causa della caduta ha subito la lussazione della spalla: fortunatamente non è caduto di testa perché le conseguenze sarebbero potute essere più gravi”.

Ora è caccia al responsabile della folle aggressione: “I Carabinieri stanno facendo le indagini del caso – sottolinea Cattunar – e la stessa Ufm sta collaborando per riuscire a dare un nome al responsabile di questo gesto di violenza”.