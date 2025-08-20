  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
mercoledì 20 Agosto 2025
Cronaca

Dimesso il 42enne accoltellato a San Vito, è caccia ai due aggressori

Degli aggressori, al momento, nessuna traccia
Daniele Micheluz
Autore: Daniele Micheluz

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stato dimesso dall’ospedale di Udine il 42enne marocchino che nel pomeriggio di martedì è stato accoltellato in via Falcon Vial a San Vito al Tagliamento. L’uomo era stato colpito al fianco destro da un fendente, riportando una ferita profonda 3 centimetri. Per lui, inoltre, un trauma cranico e diverse escoriazioni. Subito soccorso era stato portato in elicottero al Santa Maria della Misericordia, ma visto le lievi ferite è stato medicato, tenuto in osservazione e poi rimandato a casa. Il 42enne ha riferito ai carabinieri che sono intervenuti, di essere stato aggredito da due persone, che lui non aveva mia visto. Alla base del gesto, che parsa come una vera e propria spedizione punitiva potrebbero esserci questioni amorose, visto un bigliettino scritto in arabo lasciato prima dell’accoltellamento, ma la vittima dell’aggressione non ha saputo dare ulteriori spiegazioni. Degli aggressori, al momento, nessuna traccia. Le ricerche sono in corso da parte dei carabinieri che stanno cercando riscontro anche tra le persone che potrebbero aver assistito alla scena.

