Dipendente infedele accusato di truffa, bottino di 560mila euro

L'accusa è di aver truffato l'azienda per cui lavorava, un'importante società dell'hinterland udinese, e di autoriciclaggio. Ingente il bottino accumulato tra il 2022 e il 2023: ben 560mila euro. Protagonista è un 45enne, originario del Veneto ma residente a Pradamano. Nonostante la truffa sia avvenuta in Friuli, sarà giudicato a Milano. Il Tribunale di Udine, infatti, ha riconosciuto la propria incompetenza territoriale e trasmesso il fascicolo ai giudici meneghini.

Il 45enne aveva il compito di disporre migliaia di pagamenti a terzi, come cessioni del quinto dello stipendio o versamenti a fondi pensione. Stando alle imputazioni, ogni tanto sulla distinta indicava il beneficiario corretto, ma inseriva il proprio iban. Così, i soldi finivano sul suo conto corrente in una banca con sede a Milano (di qui la competenza territoriale del Tribunale lombardo), per poi trasferirli su conti lituani. Parte dei proventi veniva utilizzata per acquistare gioielli e orologi di pregio nelle gioiellerie del capoluogo friulano e auto di lusso.

Quando la società, rappresentata dall’avvocato Stefano Buonocore, si è accorta della truffa, lo ha licenziato in tronco. Poi ha pagato le somme sottratte ai legittimi proprietari.