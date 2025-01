Usa disabile come un bancomat, scoperto amministratore di sostegno infedele

Usava un suo assistito disabile come un bancomat. Un amministratore di sostegno di Pordenone dovrà ora rispondere di peculato e omissione di atti d’ufficio. Avrebbe infatti sottratto, dal 2014 al 2022, oltre 72.000 euro ad un suo assistito per scopi personali. Il raggiro sarebbe stato compiuto ai danni di una persona fragile e ignara, essendo totalmente invalida a causa di gravi malattie psichiche.

Le indagini ‘sulla mala gestio’, eseguite dalla Guardia di Finanza di Pordenone e coordinate dalla Procura della Destra Tagliamento, hanno documentato i reati di peculato e omissione di atti d’ufficio, e portato al sequestro preventivo disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari.

I finanzieri hanno così sequestrato al professionista pordenonese, su ordine dello stesso Tribunale che lo aveva nominato tutore della vittima, beni immobili e depositi bancari per oltre 57.000 euro.

L’amministratore è stato inoltre accusato di non aver mai reso conto della gestione del denaro al Giudice Tutelare, violando i doveri previsti.